“The Red Shoes” apre il cartellone di danza 2023/24 al Teatro La Fenice di Senigallia Domenica 5 novembre sul palco il "Nuovo Balletto di Toscana"

È The Red Shoes del Nuovo Balletto di Toscana, con coreografie di Philippe Kratz e drammaturgia di Sarah Ströbele, in scena domenica 5 novembre il primo spettacolo del cartellone di danza proposto al Teatro La Fenice di Senigallia da Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche.

Philippe Kratz (Reggio Emilia/Leverkusen) firma coreografia e scenografia del balletto, Sarah Ströbele (Lipsia/Magdeburgo) la drammaturgia. La musica è di Pierfrancesco Perrone, le luci di Giulia Maria Carlotta Pastore, i costumi di Grace Lyell.

Fresco di debutto (la Prima rappresentazione è stata il 19 ottobre scorso a Trento), The Red Shoes, interpretato da 10 danzatrici e danzatori del fiorentino Nuovo Balletto di Toscana, si ispira alle fiabe di Hans Christian Andersen che sfidano la giustapposizione di soggetto e oggetto. Della fiaba omonima di Andersen porta lo scenario ai giorni nostri e si concentra maggiormente sul rapporto tra la protagonista Karen e le cose raffigurando dunque un mondo illusorio.

“Si tratta di un racconto che cerca di metterci in guardia – scrive Philippe Kratz –, di tenerci buoni e docili: non avere velleità, rimanere umili e soprattutto non desiderare quello che hanno le altre persone. Perché Karen desidera le scarpette solo dopo averle viste indossate da una principessa; sembra essere dunque un racconto con sfumature sessiste, classiste e inesorabilmente datato? Sicuramente sì. D’altra parte, occorre pensare che viviamo in una società che ci invita a volere sempre di più, a consumare di più, a fissarci sulle nostre mancanze e a paragonarci costantemente ad altre persone. Sebbene si riesca a realizzare una parte dei nostri sogni, qualcosa rimarrà sempre per noi inarrivabile”.

Vincitore del 32° Concorso Internazionale di Coreografia di Hannover e Coreografo dell’anno 2019 (Danza&Danza), Philippe Kratz è noto per il suo variegato linguaggio compositivo che combina la danza contemporanea con elementi tecnici provenienti dall’hip hop e dalla danza classica europea. Recentemente ha presentato la sua coreografia ‘Solitude Sometimes’ al Teatro alla Scala di Milano, condividendo la serata con autori apprezzati nei teatri di tutto il mondo quali Jiří Kylián, Nacho Duato, David Dawson, invitato dal direttore del corpo di ballo scaligero Manuel Legris.

