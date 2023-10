E’ partita la fase conclusiva dei lavori su viale A. Garibaldi tra via Capanna e via Mercantini Divieti di transito e sosta anche sulle vie limitrofe nei periodi tra i giorni 31/10 e 04/11 e tra il 02/11 e il 04/11. Ecco il dettaglio

Stanno volgendo al termine i lavori di sistemazione del primo tratto di Viale A. Garibaldi, quello compreso tra Via Capanna e Via Mercantini.

Lunedì 30 ottobre è in programma la realizzazione del sottofondo stradale nel tratto compreso tra Via Capanna e Via Marche, ancora zona di cantiere.

A partire dal giorno 31 ottobre e fino al 4 novembre si svolgeranno i lavori di stesura del manto definitivo di asfalto nel tratto compreso tra Via Marche e Via Mercantini.

Ovviamente da martedì 31 ottobre fino a sabato 4 novembre verranno precluse la sosta e la circolazione stradale nel tratto di interessato dai lavori, nonché nelle Vie La Marca e Feltrini.

Fino al 1 novembre sarà consentito il transito su Via Marche per agevolare l’accesso alla scuola Leopardi.

Durante il ponte scolastico, a partire dal due novembre, verrà invece precluso il transito e la sosta anche su Via Marche e su Via Ancona.

In foto una planimetria descrittiva dei divieti, allegata all’Ordinanza n. 738 del 27.10.23.

Al termine dei lavori la porzione di pista ciclabile tra Via Marche e Via Mercantini verrà terminata e portata tutta allo stesso livello anche negli incroci.

Seguiranno i lavori per la nuova segnaletica stradale.

La piantumazione delle nuove essenze arboree verrà effettuata nel mese di novembre.