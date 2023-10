BeatleSenigallia alla Clinica Oncologica dell’ospedale di Torrette di Ancona Music Day con il concerto All You Need is Love - FOTO e VIDEO

BeatleSenigallia e la Fondazione Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche Onlus, il CORM-Centro Oncologico di Ricerca delle Marche, la Marcangola-Rete Associazione Oncologica Marche, la Lega Navale Italiana Falconara Marittima e l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, col patrocinio della Università Politecnica delle Marche e del Comune di Ancona, hanno partecipato mercoledì, 18 ottobre 2023, al Music Day, presso la Clinica Oncologica di Torrette di Ancona, con un piccolo concerto dal titolo All You Need is Love, con la chitarra e la voce di Paolo Fornaroli, il Maestro Andrea Celidoni ed il Presidente di BeatleSenigallia Paolo Molinelli.

Gentilissima l’accoglienza del Direttore di SOD Prof.ssa Rossana Berardi e della Presidente della Fondazione Dott.ssa Marisa Carnevali, delle Dragonesse che si sono unite gioiosamente con i loro cori, dei malati, dei medici, del personale sanitario, dei volontari, dei parenti, delle persone in attesa: la Musica dei Beatles ha portato un momento di serenità e spensieratezza, infondendo gioia, allegria, speranza e coraggio a chi ne ha davvero bisogno.

Non mollate MAI… e grazie di Cuore da BeatleSenigallia!

da BeatleSenigallia