40 anni di stagione di Teatro Ragazzi con Teatro Giovani Teatro Pirata Si riparte da domenica 22 ottobre e fino a primavera 2024 in 15 comuni delle Marche, con tappe anche nel Senigalliese

40 anni di Stagione di Teatro Ragazzi. È un compleanno importante quello che festeggia il Teatro Giovani Teatro Pirata, che dal 1983 – iniziando dal “Pergolesi” di Jesi e coinvolgendo lungo la strada molti altri teatri delle Marche (20) – ne ha curato i cartelloni rivolti alle nuove generazioni. In 40 anni, sono andati in scena 1919 spettacoli di compagnie nazionali e non solo, e gli spettatori sono stati 322.010 mila.

La Stagione del quarantennale riparte domenica 22 ottobre ore 17 dal Teatro Valle di Chiaravalle con la festa di apertura e con lo spettacolo “Pulcetta dal naso rosso”, un appuntamento per famiglie con bambini dai 3 anni in su, tra danze, canzoni e risate proposte dalla compagnia Kosmocomico Teatro.