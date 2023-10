AST Ancona informa: procedure online per l’anagrafe degli animali d’affezione Le nuove modalità per accedere ai servizi in provincia

L’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona informa che sono disponibili nuove modalità per espletare pratiche relative agli animali d’affezione.

Oltre che recarsi di persona presso gli uffici e gli sportelli dislocati sul territorio, gli utenti che necessitano di dichiarare eventi relativi all’Anagrafe degli Animali d’Affezione (cani, gatti, furetti), quali ad esempio iscrizioni da fuori regione, cessioni, trasferimenti, dichiarazioni di decesso, ecc.. possono rivolgersi al Servizio Sanità Animale della AST di Ancona nelle modalità di seguito elencate: inviando una PEC all’indirizzo ast.ancona@emarche.it indicando come destinatario il Servizio Sanità Animale – Anagrafe degli Animali d’Affezione; inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica dedicato anagcanina.av2@sanita.marche.it.

L’utenza può recarsi direttamente presso gli uffici del Servizio Sanità Animale nei diversi contesti territoriali previo appuntamento telefonando allo 071 7214164 per il contesto territoriale di Ancona, allo 071 79092361 per il contesto territoriale di Senigallia, allo 0732 707949 per il contesto territoriale di Fabriano, al 371 4821235 per il contesto territoriale di Jesi.

Si ricorda che per le dichiarazioni inviate a mezzo mail e PEC, oltre la documentazione necessaria alla registrazione dell’evento, deve essere sempre allegato un documento di identità del richiedente in corso di validità.