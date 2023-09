Nuovi medici in corsia: a breve sette concorsi per 10 posti in AST Ascoli Piceno e Macerata Saltamartini: "Sfruttiamo ogni spazio finanziario del tetto di spesa"

150 Letture Cronaca

Due posti di dirigente medico di Nefrologia, uno per la Medicina trasfusionale, uno di Otorinolaringoiatria, due posti di dirigente medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, due per dirigente medico di Psichiatria, uno di dirigente medico di Malattie dell’apparato respiratorio: per un totale di 9 nuovi medici per la AST di Ascoli Piceno, e poi un dirigente medico di Oncologia per la AST di Macerata.