Ricevuto in Comune il nuovo Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Con Donatella D'Amico è stato fatto il punto sul sistema scolastico della città di Senigallia

Si avvicina l’inizio del nuovo anno scolastico: campanelle pronte a suonare nelle scuole di Senigallia e di tutta la regione Marche il prossimo mercoledì 13 settembre.

Proprio in vista dell’imminente avvio del nuovo anno, il Sindaco Massimo Olivetti ha ricevuto presso la sede del Palazzo Comunale la professoressa Donatella D’Amico, il nuovo direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche, già dirigente scolastica e direttore generale dell’Ente per il diritto allo studio universitario del Piemonte.

Presenti anche il Vice Sindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione Riccardo Pizzi, il dott. Massimo Iavarone dell’USR e la responsabile dell’Area 8 Cultura, Educazione-Formazione, Politiche Giovanili e Politiche Sportive del Comune di Senigallia dott.ssa Sara Saturni.

L’incontro è stata l’occasione per fare il punto su tutto il sistema scolastico della città, con una attenzione particolare all’evoluzione della popolazione scolastica, allo stato degli edifici scolastici e al sostegno che l’Ente garantisce all’offerta formativa di tutto il territorio.

Un incontro molto proficuo, quello della mattina di giovedì 7 settembre a Senigallia, per sottolineare l’attenzione del nuovo Direttore Generale a tutto il territorio regionale e l’importanza di un rapporto di costante collaborazione e confronto tra il nostro Comune e l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche.