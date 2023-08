Straordinario recital di Susana Gastría Lastra al FOI: retorica musicale tra antico e moderno Chiusura il 27 agosto con Anima Musices a Belvedere Ostrense per il Festival Organistico Internazionale Città di Senigallia 2023

Ennesimo successo del FOI, Festival Organistico Internazionale Città di Senigallia alla Chiesa dei Cancelli dove un folto pubblico è accorso ad ascoltare la bravissima interprete spagnola Susana Gastría Lastra che ha presentato un programma davvero originale.

Dopo un saluto del parroco, don Aldo Piergiovanni che ha ricordato la consolidata collaborazione della Diocesi di Senigallia con il FOI, i riflettori si sono accesi verso il monumentale organo costruito nel 1856 dalla bottega dei celebri Bazzani. Commissionato da Papa Pio IX Mastai Ferretti come dono a Senigallia, questo strumento, restaurato nel 2005 dalla ditta Fratelli Ruffatti di Padova, risulta essere uno tra i più grandi organi storici delle Marche.

Gastrìa Lastra ha raffinatamente abbinato brani del secolo scorso con musiche del cosiddetto repertorio antico. Ed è così che Gastrìa Lastra con tecnica sicura ed agile e con un sapiente uso espressivo dei diversi registri dell’organo, ha guidato gli stati d’animo del pubblico in un’ampia gamma di affetti, da quelli più dolci e soavi a quelli energici e combattivi.

Un concerto apprezzato dai molti presenti e definito unico nella storia del FOI a dimostrazione dell’inesauribile repertorio che da secoli ispira compositori e musicisti ad accostarsi a questa meravigliosa macchina sonora che è l’organo a canne.

Come da tradizione, il festival si concluderà a Belvedere Ostrense, domenica 27 agosto nella Chiesa di San Pietro Apostolo con il singolare duo, ocarina e organo, costituito da Anima Musices che, grazie alle bellissime sonorità dell’antico organo costruito probabilmente da Vincenzo Montecucchi attorno al 1793, propone un variegato programma. Inizio come sempre alle 21,15 con ingresso gratuito.

L’ocarina – in realtà un flauto globulare – è caratterizzata da un particolare timbro di suggestione arcaica; non possiede un repertorio specifico, ma, si adatta all’esecuzione di un vasto repertorio che viene “rubato” anche alla musica colta e adattato di volta in volta alle esigenze dell’esecutore e delle occasioni.

Il programma del concerto accompagnerà il pubblico in un’atmosfera di “Danze, concerti e sinfonie dal Medioevo al Novecento”, come riporta il titolo della serata.

In programma composizioni di Guillame De Machaut, Antonio Valente, Johann Hermann Schein, fino a Handel con il “Concerto Hwv 295 Il cucù e l’usignolo”e oratorio “Salomon”, Johann Sebastian Bach “Concerto in re minore BWV 974 Andante spiccato – Adagio – Presto”, Domenico Puccini, Ferdinando Provesi ed Ottorino Respighi 1879-1936 da “Antiche arie e danze” Suite n. 2 Laura Soave (Balletto con Gagliarda, Saltarello e Canario), Bergamasca.

Anima Musices nasce nell’ambito del Conservatorio “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara, dalla collaborazione di Doralice Minghetti, clavicembalista e ocarinista, e Giuseppe Monari, organista e clavicembalista.

Doralice Minghetti ha conseguito con il massimo dei voti e la lode le lauree di I e II livello in Clavicembalo e tastiere storiche al Conservatorio «Girolamo Frescobaldi» di Ferrara.

Ricopre l’incarico di accompagnatrice al cembalo per lo stesso Conservatorio. Si esibisce regolarmente come continuista in gruppi strumentali e vocali spaziando dal repertorio barocco a quello contemporaneo

Giuseppe Monari si è laureato con lode e menzione d’onore in Organo e Composizione organistica (I livello) al Conservatorio “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara e ha conseguito con la stessa votazione il biennio di secondo livello in Organo al Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova, sotto la guida di Federica Iannella, direttore artistico del FOI. Dal 1986 ha ricoperto la carica di organista titolare degli storici strumenti del Duomo dei SS. Filippo e Giacomo in Finale Emilia (Mo). Dal 2018 è insegnante di pianoforte e organo presso l’Associazione culturale “Modena Musica Sacra”.

Il Festival Organistico Internazionale è promosso dalla “Fondazione Dottor Leopoldo Uccellini Cavaliere di Gran Croce“, in collaborazione con la Regione Marche, i Comuni di Senigallia, Belvedere Ostrense, Chiaravalle, Corinaldo.