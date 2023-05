Si aprono le audizioni dei vertici degli enti collegati al Comune di Senigallia Calendarizzate dal presidente Bello le sedute di Conferenza dei Capigruppo e I Commissione permanente

Mercoledì 10 maggio, si apriranno le audizioni dei vertici degli enti collegati al Comune, calendarizzate dal Presidente del Consiglio Massimo Bello.

Il calendario delle riunioni per le audizioni della Conferenza dei Capigruppo, in seduta congiunta con la 1^ Commissione permanente, vedrà la presenza dei vertici della Fondazione “Città di Senigallia”, della Fondazione “Opera Pia Mastai Ferretti”, dell’ASA srl Azienda Servizi Ambientali e della Gestiport SpA.

Si comincerà con l’audizione del Commissario straordinario della Fondazione Città di Senigallia, Avv. Corrado Canafoglia, che sarà ascoltato mercoledì pomeriggio, 10 maggio, alle ore 15 per poi proseguire giovedì 18 maggio alle ore 15 con l’audizione del Presidente della Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti, Dott. Mario Vichi.

Lunedì 22 maggio, invece, le audizioni continueranno alle ore 15,30 con il Presidente dell’ASA srl Azienda Servizi Ambientali, Avv. Michele Saccinto e a seguire alle ore 17,30 con l’Amministratore Unico della Gestiport SpA, Ing. Mauro Rognoli.

Le sedute della Conferenza dei Capigruppo e della 1^ Commissione permanente si terranno in sede congiunta e saranno dirette e coordinate dal Presidente del Consiglio Massimo Bello. Le riunioni sono aperte al pubblico e si terranno nell’Aula consiliare “Giuseppe Orciari” del Palazzo comunale, e trasmesse in diretta streaming sul canale web del sito istituzionale www.comune.senigallia.an.it.

“Le audizioni – afferma il Presidente Bello – rientrano nella ordinaria attività informativa ed interlocutoria del Consiglio e delle proprie articolazioni per conoscere e prendere atto dell’attività gestionale, organizzativa e amministrativa degli enti e delle istituzioni collegati al Comune.”

“Particolare attenzione – aggiunge il Presidente del Consiglio – alla situazione della Fondazione Città di Senigallia, soprattutto dopo l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione in ordine al contenzioso giudiziario, in cui la vede soggetto soccombente, assieme all’ASUR Marche, nei confronti di Autostrade per l’Italia.”

“Di fronte alla comunicazione del Commissario straordinario della Fondazione, che ha trasmesso anche al Consiglio comunale, tramite la Presidenza, la relazione sulla vicenda, unitamente all’Ordinanza della Cassazione – conclude il Presidente Bello – ho deciso di trasmettere, a completamento di precedenti segnalazioni già inviate agli organi giurisdizionali, anche questi atti, per dovere d’ufficio e in quanto pubblico ufficiale, a tutela dell’organo di governo, che presiedo e che rappresento, con rilievo all’esterno. Dalla lettura dell’Ordinanza della Cassazione, ma soprattutto della relazione del Commissario si rilevano dati preoccupanti, su cui occorre una peculiare attenzione e una riflessione ampia su ciò che è stato il periodo pre-commissariale della gestione della Fondazione, ma soprattutto capire dai fatti e dagli atti a nostra disposizione l’evolversi delle vicende, che interessano questo ente, punto di riferimento di questa comunità.”