“La gestione superficiale della giunta regionale rischia di far perdere alle Marche milioni di euro” Manuela Bora (PD): "Da molto tempo denunciamo l’incapacità della giunta regionale di programmare e spendere in maniera efficace"

152 Letture Politica

“Da molto tempo denunciamo l’incapacità della giunta regionale di programmare e spendere in maniera efficace le risorse assegnate alle Marche dal POR 2014-2020. Ora a certificare questa inadeguatezza che rischia di produrre effetti negativi enormi sul nostro sistema economico e sociale sono i dati pubblicati pochi giorni fa dall’Agenzia per la Politica di Coesione: dati che parlano chiaro e destano serissime preoccupazioni. Già alla fine del 2021, le Marche detenevano la maglia nera per lo stato di attuazione del POR 2014/2020, con una percentuale di spesa effettuata pari al 39,54%, il valore più basso in assoluto tra tutte le regioni Italiane. Dopo un anno nulla è cambiato e le Marche sono ancora l’ultima regione italiana per percentuale di spesa. A questo punto, dato il termine ultimo fissato dai regolamenti europei alla fine del 2023 per investire i restanti 297 milioni di euro, esiste il concreto rischio che gran parte di queste risorse, che avrebbero dovuto sostenere le imprese, favorire l’occupazione e rilanciare le aree del cratere sismico, non saranno spese e dovranno essere restituite”.