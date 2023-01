“FEELING March-E: riscoprire il territorio con uno sguardo giovane”: per scoprire le Marche Progetto che prevede escursioni, documentari, incontri nelle scuole e laboratori musicali a favore dei giovani marchigiani

124 Letture Associazioni

È partito a settembre “FEELING March-E: Riscoprire il territorio con uno sguardo giovane”, un progetto che ha come obiettivo quello di stimolare nei giovani una nuova percezione del territorio marchigiano, potenziando e migliorando le loro capacità relazionali, creative ed espressive attraverso attività come escursionismo, realizzazione video, narrazione, musica, fotografia e altro ancora.

Gli studenti del Liceo Scientifico “E. Medi” di Senigallia, quelli dell’I.S.S. Polo 3 di Fano e il C.P.I.A. di Ancona svolgeranno delle visite guidate in alcuni dei più bei borghi del territorio marchigiano. Le escursioni selezionate dai partner del progetto saranno precedute da alcune giornate formative: un primo modulo sarà condotto dagli esperti psicologi dell’Associazione Di.Te. che promuoveranno le buone pratiche del detox tecnologico; un secondo modulo tenuto dai professionisti della Cooperativa Prospettive che insegneranno ai ragazzi le tecniche e le basi dello storytelling, del video making e del video editing. Al termine della formazione e delle escursioni, gli studenti realizzeranno un docufilm raccontando e mostrando la loro visione sui territori visitati, un punto di vista giovane e del tutto nuovo.

Le escursioni, le riprese e il montaggio dell’elaborato video, coinvolgeranno circa 100 studenti delle scuole di 1° e 2° grado, che parteciperanno alla produzione del docufilm; 15 giovani dell’Associazione Casa della Grancetta, che svolgeranno attività creative relative alla produzione del docufilm; ed infine 5 giovani dell’Associazione Communia che parteciperanno alle attività di monitoraggio e comunicazione del progetto.

Il progetto è cofinanziato dalla Regione Marche – Politiche giovanili e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ed è coordinato dall’Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo O.D.V. (Di.Te.) in collaborazione con l’Associazione Culturale COMMUNIA, l’Associazione Casa della Grancetta A.P.S., la Società Cooperativa Sociale Prospettive, il Liceo Statale “Enrico Medi” di Senigallia, l’Istituto di Istruzione Superiore Polo 3 di Fano e il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti.

Per saperne di più su Feeling March-e e sulle sue attività consultate il sito www.dipendenze.com e i social network dei partner del progetto: @associazionedite, @prospettivemagazine, @associazionecommunia, @casadellagrancetta o cercando #feelingmarche.

Per gli istituti che volessero maggiori informazioni e riproporre il progetto nelle proprie sedi si può contattare il numero 340 677 4596 o inviare una mail a info@dipendenze.com