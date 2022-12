Natale con fondazione A.R.C.A.! Scegli noi per il tuo regalo solidale! Il ricavato sosterrà le attività e i servizi della Fondazione

A Natale scegli il tuo regalo solidale di Fondazione A.R.C.A.!

La Fondazione A.R.C.A. Onlus di Senigallia ha pensato per questo Natale di realizzare due cesti regalo, tra cui poter scegliere.

Il ricavato verrà utilizzato per sostenere le attività e i servizi della Fondazione.

In particolare, quest’anno tutto il ricavato verrà finalizzato all’acquisto di nuovi tablet per l’utenza, per potenziare le risorse digitali specifiche (app) utili a migliorare le diverse aree della persona: comunicativa, espressiva, motoria, cognitiva, ecc.

Regalate ai nostri bambini e ragazzi la possibilità di crescere nelle autonomie di vita e degli apprendimenti sempre di più!

Oltre alle novità natalizie, per i nuovi nascituri e per i bimbi del nido si realizza la borsina magica di Biblioteca Speciale con libri 2.0 da far toccare, annusare ed anche mordere oltre che leggere… Chiedete la Vostra borsina magica!

La Fondazione inoltre sta già lavorando al nuovo anno, per presentarvi progetti all’avanguardia da sviluppare sul territorio. In particolare, nel 2023, inizierà una nuova azione sulla CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) per TUTTI, nessuno escluso, che sarà promossa dalla Regione Marche e vedrà la collaborazione anche del mondo universitario.

Venite a trovarci in Via Maierini n. 34 (dietro il Comune di Senigallia) per richiedere il vostro regalo solidale! Vi aspettiamo!

Per tutte le novità, anche quelle natalizie, potete visitare il nostro sito e i nostri canali social.

Per informazioni potete anche contattarci via mail a bibliotecaspeciale@fondazionearca.org o chiamando allo 0717931107.