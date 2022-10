Congresso internazionale alberghiere a Senigallia, programma odierno Tantissimi studenti stranieri ancora il 21 ottobre in città

Dopo due giorni di competizioni, arriva il momento delle premiazioni che concluderanno la 35ma Conferenza annuale AEHT, il più grande congresso internazionale delle scuole alberghiere.

Circa 400 studenti da tutta Europa si sono sfidati nei campi di gara messi a disposizione dall’Istituto Alfredo Panzini di Senigallia. Così alle 20 il centro cittadino ospiterà la Gala dinner dell’AEHT. Piazza Garibaldi sarà sormontato da una volta di luci e stelle. Durante la cerimonia di chiusura, qui atterrerà una astronave interstellare e verranno consegnate le medaglie d’oro, d’argento o di bronzo agli studenti vincitori delle gare, grazie al prezioso impegno del Comune di Senigallia.

La scuola del futuro

La quinta e ultima giornata sarà interamente dedicata al mondo dell’istruzione. Scuola, formazione e inserimento nel mondo del lavoro saranno i temi portanti della giornata, che vedrà come protagonisti esperti e cariche del mondo dell’istruzione. Un focus particolare sarà riservato al Pnrr, il Piano di ripresa e resilienza, per capire a quale punto si è arrivati e quali siano le prospettive per il futuro della formazione. Ma ci sarà anche spazio per lo sport. Nel pomeriggio, al Palazzetto del Panzini, Coni e Ufficio scolastico regionale premieranno gli studenti che hanno preso parte con prestigiosi risultati ai Campionati studenteschi 2021/22 e presenteranno i progetti motori sportivi della regione.

Ecco il programma di venerdì 21 ottobre, che vedrà i tre piani del Panzini aperti al pubblico (l’entrata è gratuita) per la Fiera delle Marche, con le migliori aziende che propongono degustazioni dei migliori prodotti della regione. Segnaliamo l’esposizione didattica con robot e arredi innovativi. Gli studenti protagonisti delle competizioni, invece, avranno l’opportunità di scoprire il territorio seguendo uno dei diversi tour ideati proprio dagli studenti di turismo e tour management del Panzini.

In tour per le Marche

Dalle 8.30 alle 16.00: Escursioni e gite per studenti, docenti e giudici dell’AEHT alla scoperta della Regione Marche e dei suoi tesori. I tour sono offerti dagli Istituti di Ospitalità e Turismo della regione e sono da prenotare su www.open-marche-aeht.it.

L’Istituto A. Einstein Nebbia di Loreto offrirà un tour del Conero, o in caso di maltempo, una visita al Museo Internazionale della Fisarmonica. Caccia al tesoro tra le vie di Pesaro, offerta da I.P.S.S.A.R. Santa Marta di Pesaro. Tour di Cingoli tra cultura e cibo, con le guide dell’ I.P.S.E.O.A. Girolamo Varnelli. Giornata al mare, tra palme, cibo e vino di San Benedetto del Tronto a cura di I.P.S.E.O.A. Filippo Buscemi di San Benedetto del Tronto. Visita alle grotte di Frasassi offerta dal Consorzio Frasassi di Genga (AN). L’Istituto Panzini offre anche diversi tour, in bici o a piedi, di Senigallia, dalla scoperta delle bellezze della città alla passeggiata sulla spiaggia di velluto.

Presso Piazza Garibaldi

Dalle 20: Gala dinner dell’AEHT. “La crociera stellare” sarà il tema che animerà la serata, in cui studenti e studentesse, che hanno partecipato alle competizioni dell’AEHT, verranno premiati con medaglie d’oro, d’argento e di bronzo. Stelle, installazioni led e musiche animeranno piazza Garibaldi. Il servizio di audio esterno è offerto da Pesaro Feste, partner dell’iniziativa.

Presso il Biodiversity Garden – Istituto Panzini

Dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 18.00: l’Istituto Tecnico Superiore ITS per il Turismo e le Nuove Tecnologie delle Marche terrà un incontro dal titolo “Il presente e il futuro dell’Istruzione Tecnica Superiore”

Presso il PalaPanzini – Palazzetto dello sport

Dalle 9.00 alle 11.15: la prima sessione di incontri e dibattiti su “Istruzione e formazione del futuro. Un focus su Pnrr e prospettive”, a cura di PSB Consulting. Coordinerà il dibattito Pasquale Natale, amministratore unico di PSB Consulting, e interverranno Alessandro Impoco, dirigente scolastico dell’Iis Panzini, Sara Pagliai, coordinatrice dell’Agenzia Nazionale Italiana Erasmus+, Davide D’Amico, direttore generale dei sistemi informativi e la statistica del Ministero dell’Istruzione, Andrea Belluzzi, Segretario di Stato della Repubblica di San Marino, Marco Ugo Filisetti, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche, Andrea Pellei, dirigente della Regione Marche.

Dalle 11.45 alle 12.45: nella seconda sessione ci sarà spazio per l’ “Esposizione didattica virtuale e di ambienti funzionali innovativi: Eduverso, robotica e arredi innovativi” a cura di Etic S.r.l.

Dalle 14.30 alle 16.15: la terza sessione di incontri avrà come tema portante il Pnrr e l’importanza della formazione. Interverranno Corrado Faletti e Gianni Russo, dirigenti tecnici dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche, e Paola Perlini, formatrice di PSB Consulting. A coordinare il panel Silvia Sartini, direttrice dei servizi generali e amministrativi dell’Iss Panzini.

Dalle 16.45 alle 18.15: la terza e ultima sessione ospiterà il workshop “Piano regionale Erasmus+ eTwinning: condivisione di storie e progetti d’eccellenza”. Ma ci sarà anche spazio per il meeting con studenti marchigiani arrivati alle fasi nazionali dei campionati studenteschi. A seguire un focus sulle best practice regionali e nazionali in campo scolastico con un confronto tra l’Istituto Tecnico Economico tecnologico Primo Levi di Cagliari, il liceo scientifico musicale e coreutico Guglielmo Marconi di Pesaro, l’IPSIA Giuseppe Benelli di Pesaro e Iis Alfredo Panzini di Senigallia. A coordinare la sessione, Gianna Prapotnich e Marco Petrini dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche. A conclusione del panel le premiazioni degli “Angeli del Fango”, coloro che hanno aiutato Senigallia a risollevarsi dopo l’alluvione dello scorso settembre.

Quello della 35ma edizione dell’AEHT a Senigallia è un evento in collaborazione con la Regione Marche, la Provincia di Ancona, il Comune di Senigallia e la Camera di Commercio delle Marche.

