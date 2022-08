L’Associazione Nazionale Libera Caccia delle Marche si schiera a difesa del calendario venatorio Il presidente Gasparini: "Per l'ennesima volta abbiamo assistito al consueto attacco animalista"

L’Associazione Nazionale Libera Caccia delle Marche informa che si costituirà in giudizio in queste ore per affiancare la Regione Marche nella difesa del Calendario Venatorio regionale per la stagione 2022/23.