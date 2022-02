Pallacanestro Senigallia, trasferta a Teramo Domenica 27 febbraio alle 18

Delicata trasferta per la Goldengas che domenica 27 febbraio affronta al PalaScapriano il Teramo in una sfida play-off.

Si gioca in Abruzzo alle ore 18.



I teramani, battuti all’andata 65-48, hanno 4 punti in classifica meno dei biancorossi e inseguono in nona posizione un piazzamento tra le prime 8 che faranno i play-off.

Vincere vorrebbe dire fare un passo probabilmente decisivo per la post season.

Ma servirà ritrovare la Goldengas vista fino a un paio di settimane fa e cancellare la prestazione non all’altezza contro una comunque troppo forte Real Sebastiani Rieti.