PD Senigallia: “Maurizio Mangialardi come Grande Elettore, un orgoglio per la città” "Il nostro territorio sarà protagonista in uno dei passaggi più delicati della Repubblica e soprattutto del Paese"

112 Letture Politica

La nomina da parte dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche di Maurizio Mangialardi come Grande Elettore nel procedimento d’elezione del nuovo Capo dello Stato è motivo di orgoglio per Senigallia.

Il nostro territorio, infatti, sarà protagonista in uno dei passaggi più delicati della Repubblica e, soprattutto, del Paese che ancora alle prese con la pandemia è pronto alla ripartenza nel prossimo settennato del Presidente della Repubblica.

Il Capogruppo in Regione Maurizio Mangialardi si è già detto disponibile ad iniziare il confronto con i circoli, le unioni comunali e le federazioni provinciali del Partito Democratico per ascoltare la voce della comunità democratica nel disegno del profilo migliore per il ruolo di più alta carica dello Stato, con la consapevolezza che il nuovo Capo dello Stato dovrà essere la figura più autorevole e largamente condivisa fra le parti politiche a garanzia dell’unità nazionale.

Noi come Partito Democratico di Senigallia garantiremo il nostro supporto e la nostra partecipazione nell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica indicando il profilo da eleggere al nostro Grande Elettore il quale, siamo certi, saprà ben rappresentare l’interesse della Regione e dell’Italia.