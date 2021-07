Basket, Senigallia e Montemarciano in lutto per la scomparsa di Leonardo Pierini Il 49enne combatteva da qualche mese con un brutto male

110 Letture Cronaca

Senigallia e Montemarciano in lutto per la prematura scomparsa di Leonardo Pierini spentosi a soli 49 anni a causa di un brutto male che aveva scoperto pochi mesi prima. Originario di Senigallia, si era trasferito a Marina di Montemarciano dove viveva e lavorava. Grande appassionato di sport e di basket, era stato uno dei fondatori della Roosters Senigallia, che disputa il campionato in Promozione, dove aveva anche giocato e dove attualmente rivestiva l’incarico di dirigente.



A dare notizia sui social il Montemarciano basket: “ Brutta notizia per il mondo minors. La Upr MONTEMARCIANO BASKET si stringe attorno alla famiglia Perini per la premura scomparsa di Leonardo appassionato dirigente dei Rooster Senigallia . Alla famiglia Perini e agli amici dei Rooster le più sentite condoglianze da parte dei dirigenti, tifosi e appassionati del Montemarciano Basket”. Tanti i messaggi di cordogli e di stima apparsi in queste ore sui social.