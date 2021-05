“Auguriamo buon lavoro ai nuovi primari e confidiamo nel rafforzamento di tutti i reparti” Così i consiglieri comunali Angeletti e Piazzai (Partito Democratico) e Pagani (Vola Senigallia)

E’ notizia di pochi giorni fa, la nomina dei primari di ortopedia, chirurgia e gastroenterologia che si aggiungono ad altri cinque nuovi primari (medicina, neurologia, anestesia e rianimazione, pediatria, nefrologia e centro trasfusionale) nominati tra il 2018 ed il 2020.

Un risultato importante per l’Ospedale di Senigallia ottenuto con un costante e proficuo rapporto di collaborazione tra la precedente amministrazione comunale con l’Asur Marche e l’Area Vasta 2 e la Regione, grazie all’impegno del sindaco Mangialardi e dell’allora presidente della IV Commissione regionale dott. Fabrizio Volpini. Inoltre ricordiamo che subito dopo i pensionamenti per raggiunti limiti di età dei precedenti dirigenti medici, sono stati immediatamente banditi i concorsi per avere una rapida sostituzione (determine del Direttore AV2 : Chirurgia 04/02/2020,Anestesia e Rianimazione 16/06/2020,Ortopedia 16/06/2020,Gastroenterologia 19/08/2020).

Purtroppo motivi organizzativi e rallentamenti delle procedure concorsuali dovuti all’emergenza Covid hanno causato un allungamento dei tempi previsti nonostante l’impegno dimostrato dalla precedente amministrazione.

Dopo i tagli e le restrizioni imposte dai governi nazionali negli scorsi anni, che hanno portato alla diminuzione del personale sanitario, i dirigenti medici già in organico con i nuovi primari, formeranno una squadra di validi e preparati professionisti che rimetterà al centro la qualità e l’importanza del nosocomio cittadino. Auguriamo buon lavoro ai nuovi primari e confidiamo in un ulteriore passo, il rafforzamento della pianta organica di tutti i reparti, nell’ottica di servizi sempre più efficienti e vicini ai cittadini.

Margherita Angeletti (Vice Presidente del Consiglio Comunale e Consigliera Pd)

Stefania Pagani (Capogruppo Vola Senigallia)

Rodolfo Piazzai (Consigliere PD)