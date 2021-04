Senigallie e le Marche da oggi di nuovo in zona gialla Dal 26 aprile alcune aperture, ma resta il coprifuoco dalle 22 alle 5

Da oggi dunque, lunedì 26 aprile, le Marche, con altre 13 regioni italiane, tornano in zona gialla.



Si potrà tornare nei bar e ristoranti sia a pranzo che a cena, solo all’aperto, ma le attività non potranno rimanere aperte oltre le 22, orario di inizio del coprifuoco che durerà fino alle 5 del mattino successivo.

Entro le ore 22 bisognerà essere a casa, come chiarito dal Governo.

Aperti, ma sempre entro al massimo le 22, pure cinema e teatri, con capienza al 50% e un massimo di 500 persone al chiuso e 1.000 all’aperto.

Da oggi tornano liberi anche gli spostamenti tra regioni gialle: un marchigiano potrà quindi ad esempio andare in Emilia Romagna, mentre per muoversi verso regioni arancioni e rosse servirà un pass che attesti la negatività al covid o l’avvenuta vaccinazione o una autocertificazione che dimostri lo spostamento per motivi di lavoro, necessità e salute.

Sempre da oggi, nelle zone gialle, si potrà tornare a giocare a calcio, pallavolo, pallacanestro anche se per ora è stato interdetto l’utilizzo delle docce.