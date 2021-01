“Anche noi in rete”, il progetto di Auser Marche percorsi di alfabetizzazione digitale Iniziata la terza fase del progetto: comunicare l’utilità delle tante funzioni e dei servizi che lo smartphone offre

E’ terminata la seconda fase di “Anche noi in rete”, inserito nel progetto Riesco Marche, Reti Inclusive e solidali per la Comunità, nato per fronteggiare le diverse difficoltà acuite dalla pandemia.