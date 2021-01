Prosegue fino al 31 gennaio la didattica a distanza per le scuole superiori nelle Marche Martedì 5 gennaio, l'ordinanza del Presidente Acquaroli

Lunedì 4 gennaio, la giunta regionale si è confrontata in merito all’andamento epidemiologico nelle Marche e, anche a seguito della concertazione avuta dall’assessore all’istruzione con il mondo della scuola, ha deciso di far proseguire la didattica a distanza per le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, al 100% fino al 31 gennaio.