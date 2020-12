Lega pronta a depositare una proposta di legge urbanistica per la Regione Marche Per il Carroccio serve una brusca accelerazione: non ci sono cambiamenti dal '92

115 Letture Politica

“La nuova legge urbanistica è una priorità del programma elettorale di legislatura ed uno strumento fondamentale per il rilancio dell’economia regionale. Serve un’accelerazione. L’intero settore non può più aspettare ed è per questa ragione che la Lega è pronta a depositare una proposta di legge su cui iniziare a discutere e su cui coinvolgere tutte le categorie economiche”.