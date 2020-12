Due derby in casa e tre in trasferta per la Pallacanestro Senigallia nella seconda fase Reso noto il calendario: al PalaPanzini Fabriano e Civitanova, fuori Ancona, Jesi e Montegranaro

113 Letture Sport

La Fip ha reso noto il calendario della seconda fase di 8 partite, successiva alle 14 di stagione regolare, del campionato di serie B, che vede impegnata nel girone C1 la Goldengas Senigallia:

gli incroci col girone C2 inizieranno il 21 marzo 2021, due settimane dopo la fine della stagione regolare (7 marzo) e termineranno il 2 maggio, poi dal 9 inizieranno i play-off.

Niente formula ad orologio però per questa seconda fase, i cui punti ottenuti si sommeranno a quelli delle prime 14 partite: i biancorossi sanno già che giocheranno, nell’ordine, in casa contro il Roseto (21 marzo), a Montegranaro (24 marzo), in casa con Fabriano (28 marzo), ad Ancona (11 aprile), al PalaPanzini col Civitanova Marche (18 aprile), a Jesi (21 aprile), in casa contro il Giulianova (25 aprile) e infine a Teramo (2 maggio).

Alla fine i punti delle 8 giornate, di sola andata, si sommeranno a quelli delle 14 di andata e ritorno della stagione regolare per formulare la classifica finale della stagione regolare, basata sull’esito dunque di 22 partite.