Non si ferma la raccolta fondi per l'ospedale lanciata da Rotaract e Rotary

La raccolta fondi lanciata su GoFundMe dal Rotaract Club, in sinergia con il Rotary Club e il Comune di Senigallia, per aiutare, con l’acquisto dei materiali necessari, il nostro ospedale classificato Codiv19+, ha superato grazie a tutti voi i 17.000 euro.



In questi giorni sono stati consegnati, per tenervi aggiornati su quanto si sta facendo con le vostre donazioni: 1 sanificatore per ambulanze, 22 visiere in plastica, 15 tute integrali, 400 camici, 1500 sovrascarpe, 1500 copri testa, 50 pigiami (che torneranno molto utili ai pazienti ricoverati) e, grazie all’aiuto del Sindaco Maurizio Mangialardi, 1500 mascherine FFP2.

Inoltre sono state recapitate anche 6 radio portatili agli operatori del 118.

Vogliamo far nostro e rilanciare l’appello dell’infermiera senigalliese, e docente della facoltà di Infermieristica all’Università Politecnica delle Marche, Silvia Giacomelli che ci invita tutti a stare a casa, limitando le uscite allo stretto necessario per la sussistenza e il lavoro. Solo così riusciremo a bloccare il diffondersi di questo nemico invisibile e dare un aiuto importante a tutti gli operatori sanitari che in ospedale stanno combattendo una battaglia per tutti noi.

Chi non lo ha ancora fatto e volesse dare il proprio contributo può venire a trovarci sulla nostra pagina facebook oppure può accedere direttamente al sito della raccolta fondi attraverso il link http://tiny.cc/2id9kz.

È possibile donare anche tramite bonifico bancario:

BCC OSTRA E MORRO D’ALBA

IBAN: IT91O0870421300000000014813

Intestato: ROTARACT – 2090 DISTRETTO CLUB DI SENIGALLIA

Causale: CORONAVIRUS -OSPEDALE DI SENIGALLIA

Da Rotaract Club Senigallia