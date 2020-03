“Si convochi subito tavolo del centro-sinistra” In vista delle Regionali 2020

“Una settimana fa il Pd Marche ha incontrato i partiti alleati con una precisa indicazione, che a quanto ci è stato riferito era stata condivisa con il Pd nazionale: il modo migliore per unire la coalizione era convergere su un candidato civico, capace di raccontare esternamente una nuova storia del centrosinistra nelle Marche, aperta ai movimenti civici e capace di allargare

l’elettorato di riferimento. Abbiamo tutti condiviso questo approccio.

Non vorremmo che ora si cambiasse questo atteggiamento, per rimettere in discussione quanto deciso pochi giorni fa. Ogni altro percorso, che rischi di far riaprire del tutto il confronto con gli alleati è infatti un regalo al centro destra. Riteniamo quindi opportuno che sia confermata la linea portataci la scorsa settimana da Gostoli in accordo con il Pd nazionale e si converga al più presto su un candidato civico, scelto velocemente all’interno della rosa di nomi autorevoli propostaci per raggiungere una sintesi.

Altrimenti il rischio è che ogni partito si possa sentire legittimato a presentare proprie candidature e proposte politiche per il governo della Regione, riaprendo un confronto e un dibattito il cui tempo massimo è già scaduto. Per queste ragioni riteniamo inoltre opportuno convocare subito il tavolo del centrosinistra”

Partiti e movimenti sottoscrittori (in ordine alfabetico):Art.1

Azione

Diem 25

Italia in Comune

Le nostre Marche

+ Europa

Uniti per le Marche (Psi, Verdi, Civici)