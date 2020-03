Riprendono a Senigallia le lezioni della Luas, ma viene rimandato un convegno Appuntamenti in programma a San Rocco il 2 e 3 marzo. Rinvio per l'evento del 4 marzo a Palazzetto Baviera

136 Letture Cultura e Spettacoli

Non sono solo le scuole a riaprire a Senigallia, così come nelle province delle Marche, ad esclusione di quella di Pesaro-Urbino: oltre alle aule frequentate dai ragazzi, tornano a popolarsi anche quelle della Libera Università per Anziani di Senigallia, ovvero la sala dell’Auditorium San Rocco.

Lunedì 2 marzo, alle ore 16.30, è infatti in programma la lezione di diritto ed economia, mentre per martedì 3, alla stessa ora, si terrà quella di letteratura.

Rinvio a data da destinarsi, invece, per il convegno del ciclo “Ben-Essere Anziani”, che il 4 marzo a Palazzetto Baviera prevedeva gli interventi “Modi piacevoli per prevenire, il declino della memoria e della cognitività nella terza età”, con relatrice la Dr.ssa Patrizia Civerchia dell’Inrca, e “Coronavirus tra Psicologia, Sanità e Sociale – Interventi regionali nel settore delle demenze”, con relatore il Dott. Fabrizio Volpini