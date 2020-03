Approvata la candidatura di Maurizio Mangialardi alla presidenza della Regione Marche La decisione è stata ratificata con una netta maggioranza dalla Direzione Regionale del Partito Democratico

Il Partito Democratico di Senigallia esprime grande soddisfazione ed entusiastica condivisione per la designazione, a larghissima maggioranza da parte della Direzione Regionale del Partito di Maurizio Mangialardi a candidato Presidente della Regione Marche alle prossime elezioni regionali di primavera. Soddisfazione ed entusiasmo perché questa di Maurizio è una candidatura forte e vincente, la miglior candidatura possibile che poggia su basi istituzionali ed amministrative solide e validate da una lunga esperienza. Sarebbe riduttivo considerarla una candidatura di partito; essa è molto di più: una candidatura istituzionale ed amministrativa di assoluto rilievo a livello regionale e non solo.

Presidente dell’ANCI-Marche da otto anni, ha acquisito una profonda conoscenza della realtà marchigiana, ha rappresentato al meglio i sindaci delle Marche, ha stabilito una vicinanza continua con le comunità locali, di cui conosce molto bene problematiche, aspettative e risorse. Ha mostrato come Presidente ANCI Marche, in piena e continua sinergia con i sindaci, capacità autorevole e determinata, a rappresentare anche nei rapporti e nel difficile confronto con il governo nazionale gli interessi dei marchigiani, in particolare quelli delle comunità colpite dal sisma.

Amministratore connotato da una forte capacità di governo, ha profondamente trasformato la nostra città dimostrando cura, relazione continua, schietta e aperta, con i propri cittadini, nuovi orizzonti e nuovi traguardi sempre da sognare, programmare e perseguire.

Un’amministrazione che si è contraddistinta per l’attenzione alla coesione ed inclusione sociale, per uno sviluppo turistico-culturale di grande innovazione (Senigallia città della fotografia), che ha costituito sempre più riferimento per l’intera Regione.

Una candidatura istituzionale, dunque, quella di Mangialardi, certamente capace di unire e far dialogare mondi e sensibilità diversi, ponendo al centro del proprio agire il bene della comunità cittadina e marchigiana. In lui sono presenti tutte le premesse e le condizioni per poter costruire un progetto nuovo, di ampie prospettive e coinvolgente, fondato sulla competenza, sul coraggio dell’azione e sull’ambizione di nuovi orizzonti; un progetto capace non solo di ricompattare tutto il Centrosinistra, ma anche di andare oltre, riavvicinando alla politica parte di quell’elettorato deluso che dalla politica si era allontanato. Per tutto questo riteniamo che la scelta del PD regionale sia un’ottima scelta, l’unica vincente: da parte nostra non solo grande soddisfazione, ma compattezza e assoluta determinazione, che, siamo certi, saranno proprie di tutta la città, per portare Maurizio Mangialardi, il nostro sindaco, alla guida della Regione Marche.

Partito Democratico Senigallia

Giovani Democratici