Mostra a Vallone di Senigallia Da domenica 1° marzo "Con il nastro rosa"

53 Letture Cultura e Spettacoli

Il Circolo Arci Vallone è lieto di invitare tutta la cittadinanza all’inaugurazione della mostra “Con il nastro rosa”, organizzata in collaborazione con il Centro Sociale Vallone e patrocinata dal Comune di Senigallia, che si terrà domenica 1 marzo, alle ore 18.15, presso il Centro Sociale Vallone.

Il titolo dell’esposizione, che è un chiaro richiamo alla canzone di Lucio Battisti, è stato scelto perché ogni foto sarà legata alle altre da un elemento, un nastro rosa per l’appunto, che il Circolo ha fornito in precedenza alle 8 fotografe coinvolte: Delia Biele, Giulia Brenna, Cristina Cucchi, Silvia Gobbi, Patrizia Lo Conte, Gloria Mancini, Mirjana Milenkoska e Beatrice Perticaroli.

In questa società contemporanea, essere donna è una missione.

Malgrado si celebri la parità dei sessi purtroppo è ancora lunga la strada che si deve fare nel percorso del rispetto e della valorizzazione della figura femminile, simbolo insieme di fragilità ma anche di grande forza. Essere giovani e avere un ruolo, seppur piccolo come quello che questa Direzione si trova a svolgere, per certi versi è una sfida altrettanto impegnativa perché costantemente stimolati a compiere passi in avanti da quel mondo che si aspetta grandi cose dalle nuove generazioni.

Con la consapevolezza che i gesti sono sempre importanti crediamo però che non possa bastare un giorno di festa, l’8 Marzo, per omaggiare la Donna e che, anzi, questa giornata potrebbe perdere ogni suo senso se priva di un proprio significato, di un messaggio, di una destinazione per la società civile, per chi vi partecipa e per chi la celebra.

La mostra resterà visibile al pubblico fino a martedì 31 marzo, con gli orari di apertura paralleli a quelli del bar del Circolo.

Da

Arci Vallone