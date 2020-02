Le prime date di recupero degli spettacoli sospesi nei teatri delle Marche Ad Ostra “Il diario di Adamo ed Eva” il 1° aprile; a Corinaldo “Casalinghi disperati” l'8 aprile

AMAT, in accordo con i Comuni interessati dall’attività ha fissato le prime date di recupero degli spettacoli sospesi nei teatri delle Marche in seguito alle ordinanze del Presidente della Regione per la gestione dell’emergenza da Corona Virus.



Questi gli appuntamenti al momento riprogrammati:

– Ascoli Piceno: “Smarrimento” con Lucia Mascino andrà in scena mercoledì 22 aprile mentre “Il grande gioco” di ATGTP recupera la data domenica 3 maggio.

– Chiaravalle: il concerto di The Gang è rinviato a giovedì 30 aprile.

– Corinaldo: “Casalinghi disperati” con Nicola Pistoia, Gianni Ferreri, Max Pisu, Danilo Brugia andrà in scena mercoledì 8 aprile.

– Fermo: annullata la data zero del tour di Raf & Umberto Tozzi.

– Loreto: “L’armadietto cinese” passa a sabato 14 marzo.

– Maiolati Spontini: “Maurizio IV” con la coppia Guidi e Ingrassia sarà in scena martedì 28 aprile.

– Ostra: “Il diario di Adamo ed Eva” con Barbara De Rossi e Francesco Branchetti verrà riproposto mercoledì 1 aprile.

– Pesaro: “Smarrimento” con Lucia Mascino è rinviato a martedì 31 marzo, Vinicio Capossela con “Bestiario d’amore” passa a martedì 21 aprile e “Cenerentola. Rossini all’Opera” sarà recuperato in data da definire.

– Pollenza: “Il Test” con Roberto Ciufoli e Benedicta Boccoli è rimandato a martedì 21 aprile.

– Porto Sant’Elpidio: “La casa di famiglia” con Luca Angeletti, Toni Fornari, Simone Montedoro, Laura Ruocco è rinviato a giovedì 23 aprile.

– Recanati: “I miserabili” con Franco Branciaroli è in programma per lunedì 30 marzo.

– San Costanzo: il concerto di Richard Dawson è rinviato a data da definire.

– Sant’Elpidio a Mare: “Biographie–Pop Rock Anni 90” è posticipato a venerdì 13 marzo.

– Urbino: “Federico Condottiero” di ATGTP si recupera domenica 26 aprile.

Gli uffici AMAT stanno lavorando ai recupero dei rimanenti spettacoli sospesi. Le nuove date saranno comunicate attraverso i canali ufficiali dell’AMAT e riportate in evidenza nella homepage del sito.

Informazioni aggiornate su www.amatmarche.net (in homepage e nelle pagine relative alle stagioni), AMAT 071/2072439 e a Call center dello spettacolo delle Marche tel. 071/2133600.