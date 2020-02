Senigallia, venditore di stampa ruba il denaro ad una ragazza Denunciato ed allontanato insieme ad un complice

Prima ha provato a vendere delle stampe, poi ha rubato del denaro ed ha provato a dileguarsi. E’ successo nel centro storico di Senigallia. Protagonista della vicenda una donna che si è vista avvicinare dal 35enne che gli ha proposto con una certa insistenza l’acquisto di una stampa.



La vittima alla fine ha ceduto alle richieste pagando la cifra pattuita con il venditore: quando la donna però ha estratto il portafogli l’uomo, notando la presenza di altro denaro, le ha sfilato una cifra maggiore. Utile le proteste della donna: l’uomo si è dileguato.

La derubata, spaventata per l’accaduto, ha contattato la Polizia di Stato e nel frattempo non ha perso di vista l’uomo che si stava allontanando in compagnia di un altro giovane.

Dopo aver raccontato l’accaduto agli agenti e fornito una sommaria descrizione, la polizia si è messa sulle tracce del ladro dopo alcuni minuti è stato individuato in piazza Roma ed identificato insieme al suo presunto complice. Entrambi infatti risultavano avere precedenti per reati contro il patrimonio e la persona in situazione analoghe a quelle descritte dalla donna.

Si tratta di C.G., 35 anni, e di K.A., 25enne, entrambi del Piemonte. Effettivamente gli agenti li hanno trovati in possesso di numerose stampe e di diverse decine di euro.

Alla luce dei fatti descritti dalla donna a carico di colui il quale le aveva sfilato il denaro dal portafogli e degli accertamenti eseguiti dagli agenti, il 35enne è stato deferito all’AG per il reato di furto aggravato.

Nei confronti dell’uomo così come del giovane complice con cui lo stesso si trovava gli agenti hanno proceduto a notificare il divieto di ritorno nel territorio del comune di Senigallia.