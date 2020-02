Rinviato per il CoronaVirus il campionato di pallacanestro Salta il derby tra Civitanova Marche e Goldengas Senigallia

90 Letture Sport

Non si gioca nella pallacanestro nel fine settimana del 29 febbraio e 1° marzo.

Lo ha deciso la Fip, che per il CoronaVirus ha sospeso e rinviato tutto il prossimo turno dei campionati nazionali: serie A, A2 e B.

Dunque, niente derby a Civitanova Marche per la Goldengas, che già deve recuperare una partita: la data decisa per il recupero della partita contro il Teramo, previsto per giovedì 5 marzo alle ore 20.30 in Abruzzo, per il momento è confermata.