Ancora vento forte e mare mosso: nuovo avviso di condizioni meteo avverse Validità dalle ore 00 alle ore 24 del 27 febbraio

La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per vento forte e mare mosso valido dalle ore 00 alle ore 24 del 27 febbraio.

Il transito di alcuni sistemi perturbati continueranno a determinare una ventilazione sostenuta e un rinforzo del moto ondoso anche sulle Marche.

Per quanto riguarda il territorio in cui ricade il comune di Senigallia, l’avviso prevede nelle prime ore della notte venti da nord-ovest, con raffiche fino a burrasca. Dal tardo pomeriggio, poi, si avrà un nuovo rinforzo dei venti da sud-ovest, con raffiche fino a burrasca forte. Inoltre, nelle prime ore della giornata è previsto mare agitato lungo tutto il litorale, con possibili mareggiate. Moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della mattinata.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito internet del Comune di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it; la pagina facebook e il profilo twitter dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.senigallianotizie.it e www.viveresenigallia.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).