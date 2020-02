Coronavirus: negativi i 3 casi monitorati nelle Marche Ad oggi non ci sarebbero nella regione casi positivi; Ceriscioli: "Già pronti, se serviranno, 57 posti per ospitare eventuali casi"

Il centro diagnostico regionale di riferimento ha comunicato che sarebbero negativi i tre casi monitorati nella giornata del 22 febbraio nelle Marche.



Ad oggi non ci sarebbero nella regione casi positivi. Lo si apprende dal Gores (Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria), riunito da stamane e a cui sta partecipando il presidente della Regione Luca Ceriscioli.

Il Gores è in contatto con la protezione civile nazionale che sta lavorando alle linee guida per le grandi manifestazioni. “Stiamo lavorando nella sala operativa da molte ore – spiega Ceriscioli – e lo faremo anche nei prossimi giorni, senza abbassare la guardia, senza creare inutili allarmismi. Tutto ciò che è importante – sottolinea – sarà via via comunicato ai cittadini. Sono già pronti, se serviranno, 57 posti per ospitare eventuali casi. Lavoriamo anche per proteggere chi lavora in sanità”. In caso di sintomi, dice Ceriscioli, “non bisogna andare al pronto soccorso ma chiamare al telefono il medico di famiglia, o quello di continuità assistenziale“.