Settimane con diverse novità editoriali a Senigallia Presentazione di alcuni nuovi libri dell'Associazione di Storia Contemporanea

Tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo, l’Associazione di Storia Contemporanea propone, per tre settimane consecutive, altrettante novità editoriali alla comunità.



Si parte sabato 22 febbraio con la presentazione del libro “Non solo un gioco. Le Marche del calcio”di Andrea Pongetti (Ed. il lavoro editoriale, 2019, pp. 165) che si terrà alle ore 18.30 presso la Libreria Iobook (Via Cavour, 32): dialogherà con l’autore, socio fondatore dell’Associazione, il giornalista Nicolò Scocchera; il volume di Pongetti, uscito negli ultimi giorni del 2019, è richiesto in diverse località marchigiane e farà a breve tappa, tra l’altro, ad Ascoli Piceno e a Fano.

L’ultima settimana di febbraio attrarrà non poche attenzioni: il 26, mercoledì delle Ceneri, alle ore 17.30, la Sala conferenze della Biblioteca “Antonelliana” ospiterà il volume “Senigallia. Una storia contemporanea”, a cura di Marco Severini, presidente associativo (Ed. Ventura, 2020, pp. 742, due tomi). Non si tratta di un’edizione riveduta e aggiornata del volume presentato il 26 gennaio 2019 a San Rocco, ma proprio di un’altra opera, diversa sul piano redazionale, tematico, iconografico etc., un’opera che ha richiesto oltre un anno di lavoro: essa sarà affiancata da un altro, nuovo libro su Senigallia che non mancherà di suscitare l’interesse e la curiosità dei cittadini.

Infine, la prima settimana di marzo esce la nuova pubblicazione associativa, “Uomini dalla parte delle donne fra Otto e Novecento” (Ed. Marsilio, 2020, pp. 132), a cura di Lidia Pupilli, direttrice scientifica dell’Associazione, già richiesta in tutta la penisola: essa sarà presentata in Biblioteca “Antonelliana” lunedì 9 marzo alle ore 17.15: l’iniziativa rientra tra quelle programmate dall’Amministrazione comunale che dureranno un intero mese. Questo nuovo libro costituisce un’autentica novità tematica e storiografica e inaugura una nuova Collana presso il prestigioso editore veneziano, intitolata “Storia delle donne”.

Lo sport, la storia della città, quella della delle donne in età contemporanea: ce n’è davvero per tutti i gusti.