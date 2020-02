Senigallia, addio all’isolotto del Porto: a breve l’escavo del canale I lavori del Ponte II Giugno dopo l'estate 2020

A breve l’isolottoche affiora dal porto canale di Senigallia potrebbe essere un ricordo.



Un’attesa lunga che è stata accompagnata da non poca preoccupazione da parte della cittadinanza: l’inverno anomalo ci ha risparmiato rovesci importanti che, altrimenti, avrebbero potuto incidere negativamente nell’afflusso del corso d’acqua che di fatto è occluso dai detriti da mesi. L’intervento, che dovrebbe durare circa un mese, riguarderà il tratto tra il mare e la ferrovia e verrà effettuato prima dell’inizio della bella stagione.

Contestualmente, come aveva anticipato il Presidente del Consorzio di Bonifica delle Marche, verrà avviato il cantiere per l’estensione della banchina di levante, argine naturale del Misa nel suo tratto finale. Nel pacchetto finanziato dalla Regione, per ridurre il rischio idrogeologico, c’è anche il nuovo ponte 2 Giugno.

L’intervento, che ha ricevuto finalmente il placet della Soprintendenza, rischiando di arrivare troppo a ridosso dell’estate con le inevitabili problematiche alla viabilità, verrà messo in agenda quando l’estate 2020 andrà ufficialmente in archivio.