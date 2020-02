Il gruppo Oneiric Folk chiude a Senigallia la rassegna “Teatro d’Inverno 2020” Appuntamento musicale al Centro Sociale "Adriatico" di Marzocca

101 Letture Cultura e Spettacoli

Ultimo appuntamento di carattere prettamente musicale con il gruppo “ONEIRIC FOLK” di Adriano Taborro.

Uno spettacolo in cui la musica popolare, come il fado, la musica popolare marchigiana, greca, irlandese, blues, ecc. si lega e si mescola con le composizioni e gli arrangiamenti degli esecutori: una fusione tra melodie millenarie e contemporanee, racchiuse in una atmosfera tra world music e lounge, in chiave quasi totalmente acustica. Il gruppo , nella sua breve vita, è stato ospite delle più importanti rassegne musicali del nostro territorio quali, per citarne alcune, il Festival di Musicultura di Macerata, Monsano Folk Festival, Vita-Vita di Civitanova Marche, Adriatico Mediterraneo Festival di Ancona, Wow Folk Festival di Castelfidardo.

Giova ricordare che Adriano Taborro è direttore musicale della “La Macina”, gruppo musicale fondato da Gastone Pietrucci e che, con artisti di levatura nazionale, ha calcato i palchi di mezza Italia.

Sugli “Oneiric Folk” la nota regista e poetessa Allì Caracciolo, tra l’altro, ha scritto: “…Si può capire quanto significativa e importante nella ricerca contemporanea, nonché fisiologicamente corretta, sia l’idea di Adriano Taborro… Ne nasce qualcosa che non è più ciò che era all’origine, ma lo moltiplica in mille significati e riferimenti acquisendo tutti gli strati delle culture musicali che incontra, in un sistema che nell’inglobarle le trascende secondo un lessico completamente originale e creativo, governato da una grammatica rigorosa”

Il Gruppo è composto da: Luigino Pallotta (fisarmonica), Marco Lorenzetti (percussioni), Claudio Mangialardi (contrabasso-violoncello), Adriano Taborro (chitarra-oud-mandolino-violino).

Lo spettacolo, organizzato dalla Compagnia Filodrammatica “La Sciabica”, Biblioteca Comunale “L.Orciari” e Centro Sociale “Adriatico”, è dedicato a Maddalena Giampieri, l’incasso (offerta) è devoluto all’ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno).

da Biblioteca “Luca Orciari”