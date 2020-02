I Carabinieri incontrano le scuole delle Marche Incontri sul territorio per diffondere il concetto di legalità

Come previsto da tempo dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, anche per l’anno scolastico 2019/2020, in tutta la provincia di Ancona, il Comando Provinciale di Ancona ha programmato, in accordo con i diversi uffici scolastici, una serie di incontri presso le scuole medie inferiori, superiori e alunni delle classi 5^ elementari, con l’obiettivo di poter così contribuire alla formazione della “cultura della legalità”, prevedendo anche delle visite presso i Reparti dell’Arma.