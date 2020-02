Coronavirus, test molecolari sui campioni presso l’Unità di Virologia di Torrette Ceriscioli: “In campo le più idonee e alte professionalità per garantire massima attenzione”

“Stiamo dedicando la massima attenzione e mettendo in campo le più idonee e alte professionalità per affrontare l’evoluzione del nuovo Coronavirus, con particolare attenzione ai punti più sensibili. All’Aeroporto delle Marche di Falconara, per esempio, da ieri viene misurata la temperatura a tutti i passeggeri, in coordinamento con le direttive nazionali“.