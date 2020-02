Aeroporto delle Marche, “serve campagna promozione turistica” Secondo la Cisl, per il rilancio dei Aerdorica

A seguito dell’avvio, il 27 dicembre 2019. delle procedure di licenziamento, si è svolto un ulteriore incontro dei sindacati con l’amministrazione di Aerdorica per valutare tutte le soluzioni possibili per provare a dare una soluzione alle difficoltà economiche – finanziarie in cui versa l’azienda e scongiurare il licenziamento dei 23 esuberi a suo tempo individuati.