La Rocca di Senigallia sul podio dei musei e siti archeologici statali della Marche più visitati Preceduta solamente dalla Galleria Nazionale delle Marche a Urbino e dal castello di Gradara

152 Letture Cultura e Spettacoli

La Rocca di Senigallia sul podio dei musei e siti archeologici statali della Marche più visitati. Un risultato ancora più importante se si pensa che a precederla ci sono Galleria Nazionale delle Marche a Urbino e dal castello di Gradara. Grazie alla riforma Franceschini, dal 2014 a oggi, i visitatori nei musei del MiBact nella regione sono passati da 477.696 a 631.884: una crescita del 32,3% rispetto a cinque anni fa.



Un incremento notevole che premia l’autonomia degli istituti voluta dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sostenuta da una forte e costante promozione condotta anche attraverso l’ingresso gratuito nella prima domenica del mese ora reintrodotto in maniera permanente.

La classifica regionale del 2019 vede al primo posto la Galleria Nazionale delle Marche a Urbino, per la cui direzione è aperta ora una procedura di selezione internazionale (le candidature saranno esaminate da una commissione composta da 5 membri nominati dal ministro.

L’incarico avrà una durata di 4 anni e potrà essere rinnovato per altri quattro), che con 265.575 visitatori è cresciuta del 36,8% rispetto al 2018; al secondo posto la Rocca di Gradara che si assesta a 225.157 ingressi, (anche per lei un lieve incremento rispetto all’anno precedente), e la Rocca Roveresca di Senigallia che con 48.003 biglietti aumenta di quasi il 13% di presenza sul 2018.

In quarta posizione il Museo Tattile Statale Omero, che con 34.533 ingressi seguito da l’area archeologica di Urbisaglia del Museo Archeologico Nazionale delle Marche, che con 16.752 visitatori cresce del 31,8%; più staccati il Museo Archeologico di Ascoli Piceno con 6.335 ingressi e l’Antiquarium di Numana con 3.718 biglietti.