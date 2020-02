Piano sociale 2019-2021 per le Marche: ok dalla Commissione Sanità Via libera a maggioranza per proposta di atto amministrativo su programmazione per servizi sociali e integrazione socio-sanitaria

Disco verde dalla commissione Sanità per il Piano sociale regionale 2019-2021. L’atto, di cui sono relatori il Presidente Fabrizio Volpini (Pd), per la maggioranza, e il consigliere Romina Pergolesi (M5s), per l’opposizione, ha ottenuto il via libera con il voto contrario di Sandro Zaffiri (Lega) e le astensioni della Vicepresidente Elena Leonardi (FdI) e della stessa Pergolesi.