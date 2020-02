“Empowerment al femminile” a Senigallia l’incontro con Nicoletta Luppi di MSD Italia Appuntamento martedì 4 febbraio, promosso da Fidapa e Rotary

Si intitola “Empowerment al Femminile” ed è l’appuntamento promosso dalla Fidapa BPW Italy sezione di Senigallia e dal Rotary Club di Senigallia con la partecipazione di Fidapa BPW sezione di Ancona, Fabriano e Jesi per martedì 4 febbraio alle ore 18 al Finis Africae di Senigallia.

Protagonista dell’incontro, aperto a tutti, sarà Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore Delegato della MSD Italia, una delle più importanti aziende farmaceutiche internazionali. L’incontro di martedì 4 febbraio, giornata in cui ricorre il World Cancer Day, sarà introdotto da Giorgia Galli, Presidente Fidapa BPW Italy di Senigallia, e da Massimo Spadoni Santinelli, Presidente Rotary Senigallia.

Seguirà quindi, dopo i saluti delle autorità, l’intervento di Nicoletta Luppi “Vi racconto la mia storia”, che ripercorrerà le tappe di una carriera che ha visto una delle poche donne al mondo arrivare ai vertici di una grande azienda internazionale. A coordinare l’incontro sarà Rossana Berardi, Direttore della Clinica Oncologica, Università Politecnica delle Marche, AOU Ospedali Riuniti di Ancona. Seguirà un dibattito pubblico sui temi della differenza di genere, dell’imprenditoria e delle novità in ambito sanitario.

Chi è Nicoletta Luppi

Laureata cum Laude in Lingue e Letterature Moderne, ha conseguito successivamente il Master in Business Administration presso la “L.U.I.S.S.” School of Management di Roma.

Nel 1993 inizia la sua carriera in MSD, coprendo negli anni diversi ruoli con crescenti responsabilità, dalla guida del Franchise Cardio-Metabolico e della Joint Venture con Schering Plough, a quella delle due companies del Gruppo MSD (Neopharmed e Gentili) fino alla creazione e direzione del Market Access & Commercial Operations, espandendo la sua expertise attraverso l’intero portfolio di prodotti MSD. Nel 2012 le viene affidato il ruolo di President and Managing Director di Sanofi Pasteur MSD, la Joint Venture tra Sanofi Pasteur – la Divisione Vaccini di Sanofi – e la Divisione Vaccini di MSD. In riconoscimento della sua leadership in tale veste viene insignita del premio “CEO of the Year” (Premio “Le Fonti”, Area Farmaceutica). E’ anche eletta Presidente del Gruppo Vaccini Farmindustria. Nel 2015 diventa President and Managing Director di MSD Italia, prima donna in assoluto a ricoprire il ruolo all’interno dell’affiliata italiana della Multinazionale Farmaceutica Merck & Co.

Nel 2016 viene nominata Presidente dell’Alumni LUISS Business School Association. Nel Marzo 2017 (e negli anni successivi) viene scelta da AMREF come testimonial della Campagna Social, promossa dall’Associazione Non Governativa, contro la mutilazione dei genitali femminili. Sempre nel 2017 le viene assegnato il “Premio Minerva-Donna D’Eccellenza”, prestigioso riconoscimento nei confronti di una leadership volta a supportare un ambiente che possa incoraggiare il work-life balance, l’inclusione e la diversità. Nel 2018 viene nominata Senior Vice President in MSD. A fine 2019 riceve la nomina, nell’ambito della categoria Pharma, di “Business person of the Year 2019” da parte di “Fortune Italia”. Da Gennaio 2020 entra a far parte del Board di Vaccines Europe e dell’Advisory Board di “Kotler Impact Italia”. E’ anche Executive Belt – Lean Six Sigma.