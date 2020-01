Corso di formazione in scienze motorie al Centro Olimpico di Senigallia Nell'ambito del progetto Marche in Movimento

Mercoledì 5 febbraio il Centro Olimpico ospiterà un corso di formazione per laureati in Scienze Motorie organizzato dalla Federazione e dal MIUR regionale. Il corso sarà tenuto da Domenico Ferrara dello staff tecnico nazionale ed assegnerà crediti formativi.



Il successo dell’analoga iniziativa dello scorso anno ha spinto a riproporre anche per il 2020 un corso di approfondimento per il tennistavolo in considerazione anche del progetto “Marche in movimento” che prevede l’inserimento delle discipline sportive per alcune ore alla settimana.

A parte le federazioni più importanti come diffusione nelle scuole (atletica, pallacanestro, pallavolo) che possono contare su laureati in Scienze Motorie che abbiano anche il patentino di tecnico federale, altre federazioni (come il tennistavolo) non hanno questa ricchezza.

Da qui la diffusione nel mondo scolastico attraverso corsi organizzati d’intesa con la Direzione Regionale del Ministero dell’Istruzione per allargare il bagaglio di conoscenze degli operatori che entreranno nelle scuole.

Il corso impegnerà i partecipanti per tutto il pomeriggio e consisterà in una parte teorica ed in una tecnica sul tavolo.