Marche, cambia sistema produttivo. Nel 2019 meno imprese ma più servizi e società capitali Studio CNA: perse 1.935 imprese attive (l'1,3% in meno). Il conto più pesante lo hanno pagato di nuovo le imprese del commercio

Marche, il sistema produttivo si evolve. Sempre meno imprese ma crescono quelle dei servizi più avanzati e quelle con le forme giuridiche più evolute. L’economia delle Marche ha perso nel 2019 quasi duemila imprese attive.

La perdita di imprese è ancora più intensa per le attività manifatturiere dove la diminuzione tocca l’1,6% in meno e per la componente dell’artigianato dove la diminuzione raggiunge l’1,8 per cento pari a 791 imprese.