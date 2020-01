“Razza umana”: chiude domenica 2 febbraio la mostra di Oliviero ToscanI Superato il traguardo delle 4 mila presenze

Ultima settimana per visitare la mostra “Razza Umana” di Oliviero Toscani, allestita a Palazzo del Duca e Palazzetto Baviera. L’esposizione, che chiuderà i battenti domenica 2 febbraio, ospita una selezione di 70 fotografie del progetto attraverso cui, da anni, Toscani racconta i cittadini del mondo per far riflettere sul valore dell’uguaglianza tra i popoli.



Inaugurata lo scorso 25 ottobre, la mostra ha superato a oggi le 4 mila presenze. Moltissime le visite delle scolaresche, a testimonianza non solo dello spessore artistico dell’evento, ma anche della sua funzione educativa.

“Un successo importante – conferma il sindaco Maurizio Mangialardi – che ha offerto a tutti noi e alle migliaia di visitatori anche un’occasione di riflessione sul valore dell’uguaglianza che affonda le radici nel riconoscimento e nell’accettazione delle differenze. Chi non ha ancora avuto modo di visitare la mostra può approfittare di questi ultimi giorni per vivere un’esperienza artistica davvero straordinaria”.

“Grazie alla bella collaborazione con la Cna di Senigallia – aggiunge il primo cittadino – abbiamo costruito un evento che riafferma a livello nazionale e internazionale Senigallia come Città della Fotografia a vantaggio non solo delle imprese del nostro territorio, ma anche dell’intera regione Marche, offrendo un contributo alla destagionalizzazione turistica”.

La mostra potrà essere visitata mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 15 alle ore 19, mentre sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20. Info circuitomuseale@comune.senigal lia.an.it.

Biglietti: ingresso intero 8 euro – cittadini di età superiore ai 25 anni; ingresso agevolato 4 euro – cittadini dell’Unione europea di età compresa tra i 18 e i 25 anni e docenti delle scuole statali con incarico a tempo indeterminato, visitatori in possesso del coupon realizzato dalla Cna; ingresso ridotto 6 euro – soci Fai, Touring Club, Coop Alleanza 3.0, Archeoclub d’Italia, Pro Loco e Albanostra – Cassa Mutua G. Leopardi; ingresso agevolato 4 euro – per i gruppi di visitatori formati da oltre venti paganti); gratuito per tutti i cittadini appartenenti all’Unione Europea, di età inferiore a 18 anni e per gli iscritti alla Libera Università per Adulti di Senigallia. Biglietti on line su www.liveticket.it.