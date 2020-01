Difficoltà economiche, sensibilizzazione del Rotaract Senigallia Un servizio da parte del distretto senigalliese

Nella giornata del 25 Gennaio si è attivata, presso Porta Lambertina, la campagna di sensibilizzazione nei confronti delle persone in grave difficoltà economica, promossa dal Rotaract Club Senigallia.



Il Service “Homeless – Dona una sciarpa” si colloca all’interno di un progetto del Distretto 2090: un unico grande evento che si è attivato contemporaneamente in diverse città delle regioni Marche, Umbria, Abruzzo e Molise.

La campagna di sensibilizzazione ha avuto come intento quello di aiutare i clochard – ed i più bisognosi – ad affrontare le rigide temperature invernali, tramite la donazione di sciarpe, maglioni o coperte. La sciarpa, simbolo del Service, diventa l’emblema di un piccolo gesto che può essere di grande aiuto per molti.

Il Presidente Rotaract Luigi Verdini e tutti i soci del Club ringraziano sentitamente la cittadinanza che ha partecipato lasciando indumenti caldi ed il Sindaco Maurizio Mangialardi per la partecipazione attiva nell’organizzazione dell’evento. Per questo motivo è stato deciso, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, di lasciare gli indumenti a disposizione anche nella giornata del 26 Gennaio.

L’idea per il futuro è quella di poter creare un luogo accessibile giorno e notte dove prendere ciò di cui si ha bisogno senza doverlo chiedere, dove la generosità di chi dona incontra la necessità di chi, per dignità o imbarazzo, non riesce a chiedere aiuto o a bussare alla porta di associazioni che svolgono questo tipo di servizio.