Difesa personale al Centro Olimpico con il Maestro Salvo Pappalardo Data l’ora la serata sarà conclusa con un piccolo ristoro

91 Letture Sport

Prima ci sarà il corso di tennistavolo programmato per gli adulti e poi una dimostrazione di difesa personale per finire con una apericena preparata da Sabrina.



E’ questo il programma di lunedì 27 gennaio preparato per gli amatori che metterà assieme sport e socialità. Sarà il Maestro Salvo Pappalardo a fornire alcuni accenni su come difendersi in alcune circostanze che possono sempre accadere e che, prendendo le opportune precauzioni, possono essere evitate in molti casi.

Pappalardo è un esperto nazionale di JuJitsu con livello di cintura nera e MGA (Metodo Globale di Autodifesa) che sulla “flessibilità” e sulla “attenzione” punta la sua attenzione. Un’esperienza quasi ventennale nata a Catania con l’iniziativa Dai-ki dojho che si è affermata anche al di fuori della Sicilia e di cui la sede di Senigallia è parte integrante. Pappalardo è amico del tennistavolo ed ha proposto una dimostrazione che sicuramente sarà apprezzata dagli adulti che frequentano il Centro Olimpico nel tardo pomeriggio.

Data l’ora la serata sarà conclusa con un piccolo ristoro, giusto per stare insieme al termine di due ore di sport.