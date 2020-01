AIRC, il 25 gennaio tornano “Le Arance della Salute” A Senigallia il banchetto sarà presente domenica 26 gennaio in piazza Roma

Sabato 25 Gennaio in oltre 3.000 piazze in tutta Italia i nostri volontari distribuiranno le Arance della Salute.



Con un contributo di 10€ riceverai una reticella di 2.5 Kg di arance di Sicilia, e anche una pratica shopper da usare ogni giorno! Inoltre, in molte piazze sarà possibile trovare anche i vasetti di ottima marmellata di arance e di miele.

E quest’anno c’è una novità: in alcune piazze sarà disponibile anche l’olio extravergine di oliva nel formato in lattina da 500ml.

L’AIRC Senigallia sarà in Piazza Roma con “Le Arance della Salute” domenica 26 gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Verifica al link le piazze più vicine a te