Inaugurata la nuova sede operativa della Croce Rossa di Senigallia – FOTO Una nuova e più funzionale struttura per il Comitato Locale CRI: si affiancherà alla storica sede in centro

La sede operativa di Cesano del comitato di Senigallia della Croce Rossa Italiana, è stata inaugurata nel pomeriggio di sabato 18 gennaio, alla presenza di autorità cittadine e dirigenti regionali e nazionali della CRI.

Hanno infatti partecipato anche il vicepresidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, e Fabio Cecconi, il presidente della Croce Rossa delle Marche, alla cerimonia del taglio del nastro e della presentazione della nuova sede. A fare gli “onori di casa”, il presidente del Comitato Locale CRI Senigallia, Marco Mazzanti.

Sindaco Mangialardi in prima fila per l’apertura di questa importantissima struttura logistica, accompagnato dal vice Memè, dagli assessori Girolametti e Bomprezzi, dal presidente del Consiglio Comunale, Romano, e dal consigliere regionale Volpini.

Già Mangialardi aveva presentato la nuova sede della Croce Rossa, insieme al presidente Mazzanti, in un incontro con la stampa che ha preceduto l’inaugurazione pubblica. Il nuovo centro operativo del Comitato Locale della CRI si trova in via Foce Cesano 5, dietro il centro commerciale “Il Maestrale”.

Non va però in pensione la storica sede di via Narente, nel centro di Senigallia, aperta del 1964, che resta operativa ma che aveva ormai bisogno di essere quantomeno affiancata da una struttura che consentisse maggiore funzionalità, “agilità” e possibilità di fruizione un po’ in tutti i campi.

Nella giornata di domenica 19, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 19, una giornata di porte aperte ha consentito a tutta la cittadinanza di visitare la nuova sede, assistere ad alcune dimostrazioni, avere un contatto diretto con i volontari per toccare con mano la realtà senigalliese e non solo della Croce Rossa.