Il sindaco di Senigallia: “ponte sul Cesano intervento nato da grande visione” Mangialardi interviene sul progetto ciclo-pedonale nell'ambito della Ciclovia Adriatica

“Un intervento di grande visione e valore strategico, che si inserisce nell’ambito del più ampio progetto nazionale della Ciclovia Adriatica capace di unire la costa dal Veneto alla Puglia, anticipando così la mobilità del futuro.

Non stiamo quindi parlando solo di una pista ciclabile, ma di un sistema capace di coniugare sostenibilità ambientale, turismo, sport, cultura e benessere. Un’occasione di crescita per tutti, soprattutto per quegli operatori economici che sapranno cogliere le tante opportunità derivanti da un simile progetto. Il nostro ringraziamento al presidente Luca Ceriscioli che ha saputo prendere in mano il progetto e farne diventare la Regione Marche capofila a livello nazionale”.

Così il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi intervenendo questa mattina a Mondolfo durante la presentazione del progetto del nuovo ponte ciclopedonale sul fiume Cesano, parte integrante del completamento della Ciclovia Adriatica.